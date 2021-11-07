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Пригожин винит себя в том, что Бузову взяли во МХАТ

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Иосиф Пригожин нашел свою вину в скандале, случившемся во МХАТе имени Горького. Мало того, что эта тема прогремела на всю страну, так еще и был заменен художественный руководитель театра Эдуард Бояков, принявший Бузову.

Пригожин винит себя в том, что Бузову взяли во МХАТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И конфликт еще не исчерпал себя. Ольга Бузова, оскорбленная увольнением по смс, и не получившая обещанного гонорара, собирается подавать в суд на администрацию учреждения культуры.

А всего этого могло бы не быть, если бы роль шпионки Беллы Шанталь досталась супруге продюсера, певице Валерии, как планировалось вначале, - сообщает radiokp.ru.

«Я виноват в том, что она (Ольга Бузова) там оказалась, мы два месяца вели переговоры, чтобы Валерия сыграла эту роль», — заявил Пригожин в интервью передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Единственный плюс от всего этого, - отметил продюсер, - это то, что Ольга теперь может называть себя актрисой. Неважно, что она выходила на сцену всего два раза.

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о ситуации с новогодними корпоративами в условиях пандемии. В комментарии «Телепрограмме» Пригожин сообщил, что заказы на новогодние выступления есть, и за некоторые из них уже получена предоплата.

Однако, по его словам, концерт может сорваться в любой момент, поэтому они с Валерией не тратят эти деньги и всегда готовы вернуть их заказчику в случае отмены мероприятия.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Валерия,Иосиф Пригожин,Ольга Бузова,НТВ,
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