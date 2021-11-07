Пресняков в Италии голодал за большие деньги

Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской не так давно побывали в Италии. Звездная пара купила оздоровительную программу в одном из специализированных медицинских центров.

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О своей поездке Владимир Пресняков рассказал в программе канала НТВ. Он похвастался, что за пять дней они с женой прекрасно отдохнули, обследовались, прошли курс детокса, а он еще и похудел на 3 килограмма. Стоило все это 15 тысяч евро (более 1 млн 200 рублей), - рассказывает «Комсомольская Правда»

У музыканта доктора констатировали лишний вес и посадили на жесткую диету. Его кормили специальными блюдами, а также семенами и фруктами, так что Владимир умолял свою супругу поделиться с ним хотя бы кусочком десерта. Но Наталья на уговоры не соглашалась, тем более, что рядом караулил сотрудник санатория – следил, чтобы пациенты придерживались предписаний докторов.

Подольская намекнула, что они с мужем не просто так занялись своим здоровьем. Пара не исключает появления на свет еще одного ребенка. Сейчас у них двое сыновей – шести лет и одного года.