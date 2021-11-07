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Надя Дорофеева отменила концерт в Египте из-за болезни

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева в субботу 6 ноября должна была выступать с концертом в Египте. Однако из-за резкого ухудшения здоровья выступление пришлось отменить.

Надя Дорофеева отменила концерт в Египте из-за болезни
Фото: InstagramInstagram

Информация об этом появилась в сторис инстаграмма звезды. В сообщении о Дорофеевой говорится в третьем лице.

«На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование».

Никаких подробностей о причинах госпитализации и состоянии исполнительницы не сообщается.

Группа «Время и Стекло» объявила о ликвидации коллектива в 2020 году. Ее участники решили самостоятельно продолжать свой творческий путь.

Ранее большая беда приключилась с Игорем Королевым, гитаристом группы «Коррозия металла». Вчера во время строительных работ на собственной даче ему отрезало болгаркой палец. Музыканта срочно госпитализировали, он был в шоковом состоянии.
Шоу-бизнес,Надя Дорофеева,Игорь Королев,
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