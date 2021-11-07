Надя Дорофеева отменила концерт в Египте из-за болезни

Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева в субботу 6 ноября должна была выступать с концертом в Египте. Однако из-за резкого ухудшения здоровья выступление пришлось отменить.

Фото: Instagram Instagram

Информация об этом появилась в сторис инстаграмма звезды. В сообщении о Дорофеевой говорится в третьем лице.

«На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование».

Никаких подробностей о причинах госпитализации и состоянии исполнительницы не сообщается.

Группа «Время и Стекло» объявила о ликвидации коллектива в 2020 году. Ее участники решили самостоятельно продолжать свой творческий путь.