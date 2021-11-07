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Цой посочувствовала детям Рудковской

Ирина Лебедева
50 минут назад

Анита Цой не одобряет методы воспитания детей, которые практикует Яна Рудковская. Певица считает, что она использует свои продюсерские способности в отношении собственных сыновей, загоняя тех в колею, из которой нельзя выпрыгнуть.

Цой посочувствовала детям Рудковской
Фото: © РИА Новости© РИА Новости

По мнению исполнительницы, вся агрессивная пиар-кампания в отношении их старшего сына, Саши Плющенко, начиная с переименования его в Гнома Гномыча, плохо скажется на психике мальчика и его будущем. Родители уже едва ли не с рождения запрограммировали его судьбу и растят суперчемпиона, - рассказывает 5 Канал.

Анита надеется, что на младшего сына, Арсения, Яна не будет так сильно давить и загонять в железные рамки. Цой в эфире телеканала НТВ призналась, что предпочитает не ограничивать детям свободу выбора и не заставлять их идти по пути выбранному родителями.

«Мы их лишаем самого главного — выбора в дальнейшем. На них прилетают какие-то шаблоны, оставленные родителями. Им сложно. Я так со своим сыном не поступаю», - отметила певица.

Российская певица Анита Цой поделилась информацией о сложностях взаимоотношений со своим отцом. Так вышло, что ее папа ушел из семьи, когда Аните был всего год. Впоследствии ее воспитанием занимался дедушка. Уже позже, во взрослом возрасте, Цой захотела встретиться с отцом. Но общение сразу не задалось.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Анита Цой,НТВ,
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