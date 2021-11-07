Цой посочувствовала детям Рудковской

Анита Цой не одобряет методы воспитания детей, которые практикует Яна Рудковская. Певица считает, что она использует свои продюсерские способности в отношении собственных сыновей, загоняя тех в колею, из которой нельзя выпрыгнуть.

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По мнению исполнительницы, вся агрессивная пиар-кампания в отношении их старшего сына, Саши Плющенко, начиная с переименования его в Гнома Гномыча, плохо скажется на психике мальчика и его будущем. Родители уже едва ли не с рождения запрограммировали его судьбу и растят суперчемпиона, - рассказывает 5 Канал.

Анита надеется, что на младшего сына, Арсения, Яна не будет так сильно давить и загонять в железные рамки. Цой в эфире телеканала НТВ призналась, что предпочитает не ограничивать детям свободу выбора и не заставлять их идти по пути выбранному родителями.

«Мы их лишаем самого главного — выбора в дальнейшем. На них прилетают какие-то шаблоны, оставленные родителями. Им сложно. Я так со своим сыном не поступаю», - отметила певица.