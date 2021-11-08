Одни расходы. Шаляпин пожаловался на оставленную супругой недвижимость

Эти квартиры не имеют отношения к браку и нашему контракту. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим. Квартиры покупались на моё имя, потому что Татьяна — гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи. Около 60 тысяч рублей в месяц, — заявил певец.