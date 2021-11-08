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Шаляпин пожаловался на бесполезность оставленных ему женой квартир

News.ruиещё 3
1 час назад

Прохор Шаляпин пожаловался, что от купленных его покойной женой четырёх квартир в Москве нет никакой пользы. Певец в эфире программы «Однажды...» на НТВ рассказал, что у него нет денег на ремонт, чтобы он мог сдать жильё и жить на эти деньги.

Одни расходы. Шаляпин пожаловался на оставленную супругой недвижимость
Фото: InstagramInstagram

Квартиры канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис купила полтора года назад и оформила их на певца. Но воспользоваться ими он пока не может, хотя является фактическим хозяином апартаментов.

Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы, — пояснил артист.

До этого Шаляпин жаловался, что ему приходится платить за коммуналку в столичных квартирах, записанных на него супругой, немалые деньги. На содержание жилья у Шаляпина уходит по 60 тысяч рублей в месяц.

Эти квартиры не имеют отношения к браку и нашему контракту. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне ни от кого ничего не надо. Но и своего мы тоже не отдадим. Квартиры покупались на моё имя, потому что Татьяна — гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи. Около 60 тысяч рублей в месяц, — заявил певец.

Шаляпин снова заверил, что не собирается бороться за наследство умершей жены. Хотя, по его словам, юристы обещают ему в этом хорошую перспективу.

Ранее Прохор Шаляпин решил почтить память жены на её сороковины небольшим концертом в хосписе Зеленограда. Певец отметил, что чувствует большую вину за то, что оставил супругу в самый тяжёлый момент.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,НТВ,
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