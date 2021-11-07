Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы

В Москве начинаются съемки новогодних огоньков. Самый большой и популярный концерт будет традиционно показан на телевидении 1 и 2 января. «Песня года» отмечает свой полувековой юбилей.
Предполагается, что на концерте выступит участник самого первого песенного фестиваля – Лев Лещенко, также запланированы Валерий Леонтьев, Газманов, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Валерия, Полина Гагарина, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, группа «DaBro», Димаш Кудайберген. и многие другие. Об этом информирует «Комсомольская Правда».
Верные поклонники ждут также Софию Ротару. Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация, что певица тяжело больна. Высказывались предположения что 74-летняя звезда не появится на «Песне года».
Сестра Софии, Аурика Ротару, в интервью украинскому блогеру опровергла слухи о болезни исполнительницы.Она на этой неделе дала интервью украинскому блогеру, в котором прокомментировала слухи о тяжелой болезни Софии Михайловы:
«Все - сплетни. Когда она была худая – писали, что это туберкулез. Писали даже, что умерла. Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают - все хорошо!»
Уроженка Черновицкой области Украины София Ротару начала свой путь на сцене порядка 60 лет назад. Вместе с карьерой артистка создала семью - она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У пары родился сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас проживают в США.