Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы

«Все - сплетни. Когда она была худая – писали, что это туберкулез. Писали даже, что умерла. Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают - все хорошо!»