После смерти супруги Шаляпину остались четыре квартиры в Москве

«Покупалось на мое имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 000 рублей за четыре объекта. Но я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — сообщил Прохор журналистам.