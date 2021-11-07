После смерти супруги Шаляпину остались четыре квартиры в Москве

Овдовевший Прохор Шаляпин является владельцем четырех объектов недвижимости в российской столице. Татьяна Дэвис успела инвестировать деньги в московское жилье, судя по всему, еще до официальной регистрации брака.
Но записаны квартиры на Прохора – из-за того, что сама бизнесвумен имела канадское гражданство. Так что в юридическом смысле это даже не наследство, а просто собственность Шаляпина, на которую после смерти Дэвис уже никто будет претендовать. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Покупалось на мое имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 000 рублей за четыре объекта. Но я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы», — сообщил Прохор журналистам.
Пока певец утверждает, что на зарубежное наследство он претендовать не будет. Он признался, что не изучал многостраничный брачный контракт – и даже не в курсе, полагается ли ему что-то. Но в Америку к родителям Татьяны собирается в ближайшее время полететь.
«Я не намерен подавать на американское наследство, хотя все юристы, адвокаты говорят, что я имею на это право. Потому что брачный договор очень был объемный, и я особо его не читал, просто сказал „йес“. С родителями Татьяны у меня прекрасные отношения. До декабря они будут в Лас-Вегасе, планирую полететь к ним».
Певец Прохор Шаляпин ответил на критику недоброжелателей, которые обвиняют его в отношениях с женщинами старше себя. Как он признался в YouTube-шоу «Тата тут», только благодаря вложениям его избранниц ему удалось вылезти из нищеты.