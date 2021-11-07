«Могли покалечить»: Лобода объяснила, почему увезла семью в Европу

Светлана Лобода рассказала, что увезла маму и дочек из Украины, поскольку считала, что им там небезопасно. Певица уезжала на гастроли, и ей все время было беспокойно за близких. Поэтому она купила в одной из европейских стран дом на берегу моря и перевезла туда родных, - информирует «Комсомольская Правда».

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Несколько лет назад у Светланы был конфликт с неким влиятельным человеком, после чего она приняла решение больше не давать концертов на Украине. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Экзамен».

«В 2018 году мы были в Одессе. Был концерт в клубе «Ибица». Нам сорвали его. Некие люди начали бросать шашки и устраивать драки.

У нас был конфликт с человеком в Одессе. Влиятельный человек. Он не артист. Произошел инцидент. Мы были перепуганы и отменили концерт. Я уехала с площадки.

Мы сильно переживали из-за той ситуации. Там осталась моя мама, семья, дом. Я сама никого не боюсь, но там могли кого-то покалечить», - сообщила Лобода.

И только три года спустя Лобода решила вновь дать концерт в родной стране.

«В этом августе состоялся символический возврат. Я выступила на той же площадке», - сказала певица.