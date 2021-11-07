«Могли покалечить»: Лобода объяснила, почему увезла семью в Европу

Светлана Лобода рассказала, что увезла маму и дочек из Украины, поскольку считала, что им там небезопасно. Певица уезжала на гастроли, и ей все время было беспокойно за близких. Поэтому она купила в одной из европейских стран дом на берегу моря и перевезла туда родных, - информирует «Комсомольская Правда».
Несколько лет назад у Светланы был конфликт с неким влиятельным человеком, после чего она приняла решение больше не давать концертов на Украине. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Экзамен».
«В 2018 году мы были в Одессе. Был концерт в клубе «Ибица». Нам сорвали его. Некие люди начали бросать шашки и устраивать драки.
У нас был конфликт с человеком в Одессе. Влиятельный человек. Он не артист. Произошел инцидент. Мы были перепуганы и отменили концерт. Я уехала с площадки.
Мы сильно переживали из-за той ситуации. Там осталась моя мама, семья, дом. Я сама никого не боюсь, но там могли кого-то покалечить», - сообщила Лобода.
И только три года спустя Лобода решила вновь дать концерт в родной стране.
«В этом августе состоялся символический возврат. Я выступила на той же площадке», - сказала певица.
Известная исполнительница Светлана Лобода вряд ли выпустит новые хиты после того, как она отказалась от услуг продюсеров. Такое предположение на своем YouTube-канале недавно сделал актер Станислав Садальский. Шоумен прогнозирует звезде трудности в дальнейшей карьере и «прощание» с ней.