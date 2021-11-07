Съемочную группу Болдуина обвинили в неумении обращаться с оружием

Люди, работавшие над вестерном «Ржавчина», в ходе съемок которой режиссер и исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хачкинс, не умели обращаться с оружием, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Фото: @halynahutchins @halynahutchins

Информаторы обвинили съемочную группу Болдуина в неумении обращаться с оружием. По словам источников, сотрудники обладали «зелеными» навыками в этой области.

В качестве доказательства Fox News привел фотографию, снятую на площадке. На снимке изображена 24-летняя девушка и две женщины, держащие в руках пару винтовок и револьвер. Ствол одной из винтовок упирается в живот женщины напротив.

Оператор «Ржавчины» Лейн Лупер, который ушел из проекта после трагедии, раскритиковал работу оружейников. «Для малобюджетного кино нормально иметь неопытных людей, но они не должны быть начальниками отделов или не должны работать с огнестрельным оружием», — подчеркнул он.

Ранее в США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей Голливуда, которые потребовали запретить все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса.