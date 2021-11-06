Моргенштерн устроил перепалку со зрителем на концерте

«Сразу про мат. Если здесь есть детишки – извините. <…> Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю что хочу. То, что ты сюда пришел – твое желание, не мое. Я тебя что, заставлял?», — поинтересовался Моргенштерн.