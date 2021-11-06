Миро сомневается в том, что у Лободы роман с миллиардером

Лена Миро довольно язвительно прокомментировала слова откровения Светланы Лободы о ее личной жизни в своем блоге в «Живом журнале». Недавно певица во время интервью для очередного YouTube-шоу рассказала, что счастлива с мужчиной, который старше ее, мудр, заботлив и дает 38-летней звезде «чувствовать себя девочкой»
«Насчет возраста спорить не стану, а вот мудрость, как мне кажется, тут под вопросом. Столько вокруг молодых и красивых девчонок, что мудрый, в моем понимании, мужик вряд ли клюнет на Лободу.
38 лет, а она чувствует себя девочкой. Это ж сколько тогда лет мужику, для которого Лобода -- девочка?», - интересуется Миро.
Миро считает, что этот таинственный мужчина Лободы может быть таким же вымышленным персонажем, как ухажеры Волочковой и Асмус. Она назвала его «Олегом», намекая на выдуманного поклонника эпатажной балерины.
«Однако Лобода так и не призналась, кто этот ее Олег. Впрочем, это и к лучшему — фантазии об отношениях всегда лучше, чем если бы они были в самом деле. В вымышленной связи все всегда идеально!»
Светлана Лобода в интервью для YouTube-шоу «Экзамен» впервые рассказала о романе с олигархом Артуром Гранцем. Гранц – миллиардер армянского происхождения, владеет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Украины, за что, как пишут СМИ, получил прозвище «короля duty free». Он старше Лободы на 11 лет, - сообщает Экспресс Газета.