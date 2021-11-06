Авербух недоволен сводничеством пар на «Ледниковом периоде»

Наставник шоу не хочет, чтобы у поклонников проекта были ассоциации с программой «Давай Поженимся»
Новый сезон шоу Ледниковый период порадовал поклонников гармоничными парами. Кто-то из участников несвободен (Татьяна Тотьмянина и Никита Пресняков, к примеру), а кто-то свободен и готов к новым любовным виражам. Фанаты шоу в этом сезоне особенно романтизируют звездные пары, но наставник Илья Авербух не в восторге.
Меньше всего хотел бы, чтобы «Ледниковый период» ассоциировался с «Давай поженимся!». Это про другое история. Но ведь у фигуристов возникают реакции, я не могу этому противостоять. При этом никогда никого не направлял на это,
— откровенно поделился своим мнением Авербух.