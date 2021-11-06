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Илья Авербух недоволен сводничеством пар на «Ледниковом периоде»

WMJ.ruиещё 1
46 минут назад

Наставник шоу не хочет, чтобы у поклонников проекта были ассоциации с программой «Давай Поженимся»

Авербух недоволен сводничеством пар на «Ледниковом периоде»
Фото: InstagramInstagram

Новый сезон шоу Ледниковый период порадовал поклонников гармоничными парами. Кто-то из участников несвободен (Татьяна Тотьмянина и Никита Пресняков, к примеру), а кто-то свободен и готов к новым любовным виражам. Фанаты шоу в этом сезоне особенно романтизируют звездные пары, но наставник Илья Авербух не в восторге.

Меньше всего хотел бы, чтобы «Ледниковый период» ассоциировался с «Давай поженимся!». Это про другое история. Но ведь у фигуристов возникают реакции, я не могу этому противостоять. При этом никогда никого не направлял на это,

— откровенно поделился своим мнением Авербух.

Шоу-бизнес,Татьяна Тотьмянина,Никита Пресняков,Илья Авербух,
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