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Распутина рассказала о состоянии тяжелобольного мужа

Ирина Лебедева
1 час назад

Маша Распутина вместе с супругом бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым заразились коронавирусом. Сама 57-летняя певица переболела относительно легко. А вот ее муж две недели был в реанимации на кислородных аппаратах, сейчас ему немного лучше, но врачи все еще опасаются за его жизнь, - информирует Экспресс Газета.

Распутина рассказала о состоянии тяжелобольного мужа
Фото: InstagramInstagram

Об этом Маша рассказала в интервью программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

«Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо», - сообщила Распутина.

Певица уже полностью выздоровела и вернулась к работе и активной жизни. Накануне Распутина даже появилась в студии программы «Суперстар! Возвращение», где она заседает в жюри.

Ранее промоутер отечественных звезд Сергей Лавров, рассказывая о райдерах популярных артистов, заявил, что Маша Распутина «осталась в девяностых». От организаторов своих концертов певица требует предоставить ей для передвижения лимузин, а при встрече просит дарить ей охапку белых роз.

Шоу-бизнес,Виктор Захаров,Сергей Лавров,НТВ,
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