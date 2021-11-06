Распутина рассказала о состоянии тяжелобольного мужа

Маша Распутина вместе с супругом бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым заразились коронавирусом. Сама 57-летняя певица переболела относительно легко. А вот ее муж две недели был в реанимации на кислородных аппаратах, сейчас ему немного лучше, но врачи все еще опасаются за его жизнь, - информирует Экспресс Газета.

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Об этом Маша рассказала в интервью программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

«Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо», - сообщила Распутина.

Певица уже полностью выздоровела и вернулась к работе и активной жизни. Накануне Распутина даже появилась в студии программы «Суперстар! Возвращение», где она заседает в жюри.