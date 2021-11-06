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Темникова пожаловалась на тяжелые последствия перенесенного ковида

Ирина Лебедева
10 минут назад

Елена Темникова, бывшая солистка группы Serebro, не так давно переболела коронавирусом. И, хотя перенесла недуг относительно легко, теперь вынуждена бороться с его последствиями.

Темникова пожаловалась на тяжелые последствия перенесенного ковида
Фото: InstagramInstagram

В сторис инстаграма певица написала, что, во-первых, она страдает от бессонницы.

«Реально бесит. После ковида этого очень плохой сон. Плохо засыпаю. Не крепко сплю. Сны — чушь».

Хронический недосып сбивает рабочий график, и вообще очень осложняет жизнь. Но это еще не все. После болезни вернулись вылеченные ранее панические атаки. И это состояние всерьез ее беспокоит.

Елена Темникова, российская певица, на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что в подростковом возрасте едва не попала в крайне неприятную историю. Ее уговорил на сотрудничество некий мужчина, представившийся поэтом-песенником и продюсером.

Спасли девушку счастливая случайность и бдительная администратор гостиницы. Об этом рассказывает 5 Канал.

Шоу-бизнес,Елена Темникова,
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