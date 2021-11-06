Темникова пожаловалась на тяжелые последствия перенесенного ковида

Елена Темникова, бывшая солистка группы Serebro, не так давно переболела коронавирусом. И, хотя перенесла недуг относительно легко, теперь вынуждена бороться с его последствиями.

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В сторис инстаграма певица написала, что, во-первых, она страдает от бессонницы.

«Реально бесит. После ковида этого очень плохой сон. Плохо засыпаю. Не крепко сплю. Сны — чушь».

Хронический недосып сбивает рабочий график, и вообще очень осложняет жизнь. Но это еще не все. После болезни вернулись вылеченные ранее панические атаки. И это состояние всерьез ее беспокоит.

Елена Темникова, российская певица, на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что в подростковом возрасте едва не попала в крайне неприятную историю. Ее уговорил на сотрудничество некий мужчина, представившийся поэтом-песенником и продюсером.