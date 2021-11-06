Шаляпин: «Приходят кадриться женщины за 80»

«И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешевое. Другое дело, когда никто не предлагает, - уверен Прохор. - Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались – вот тогда принимаются эти претензии. А когда вам в принципе не предлагали, и вы пуританскую природу изображаете, это глупо, потому что это не соответствует действительности, вы лукавите», - уверен артист.