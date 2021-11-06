Шаляпин: «Приходят кадриться женщины за 80»

Прохор Шаляпин, недавно ставший вдовцом после двухмесячного брака, начал снова выступать с концертной программой. Певец вернулся к активной гастрольной работе.
Но скандальная слава любителя женщин постарше и статус вдовца привели к тому, что его осаждают поклонницы возраста 70+. Впрочем, как говорит сам Прохор, он рад, если его творчества дарит женщинам счастье – и неважно, сколько им лет. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Единственное, конечно, приезжаешь на концерт, приходят кадриться к тебе женщины и за 80», - сообщил певец.
Будучи гостем программы «Однажды...» на НТВ, Шаляпин заявил, что вовсе не считает себя человеком, живущим за дамский счет.
«Я себя альфонсом не считаю. Если бы я был настоящим классическим альфонсом, то я бы весь этот курятник на телевидение не таскал за собой. Я бы себе красивенько альфонсировал, клипы снимал, на машинах разъезжал. Я вам больше скажу, я бы не отказался побыть альфонсом, если бы мне что-то подарили, сделали для меня».
Певец твердо стоит на своем – он сам прекрасно зарабатывает себе на жизнь, а если любящая женщина хочет сделать ему подарок -то он не будет лицемерить и отказываться.
«И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешевое. Другое дело, когда никто не предлагает, - уверен Прохор. - Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались – вот тогда принимаются эти претензии. А когда вам в принципе не предлагали, и вы пуританскую природу изображаете, это глупо, потому что это не соответствует действительности, вы лукавите», - уверен артист.
Певец Прохор Шаляпин ответил на критику недоброжелателей, которые обвиняют его в отношениях с женщинами старше себя. Как он признался в YouTube-шоу «Тата тут», только благодаря вложениям его избранниц ему удалось вылезти из нищеты.