Экс-супруг Гагариной собирается отстаивать отцовские права через суд

«У нас стали расходиться ценности и приоритеты. Это произошло не за один день. Мне хочется участвовать в воспитании дочери, я оплачиваю ее кружки, няню. Но сейчас я даже не могу войти в дом в отсутствии Полины. Понимаю, что она большой артист, у нее сложный рабочий график, но я папа. Я не нападаю, а отстаиваю свое право видеть дочь. У Полины все зависит от настроения — сегодня она мне дает видеться с дочкой, завтра — нет. Что будет потом — не знаю. Мне кажется, в интересах Полины и моих — зафиксировать это дело на бумаге. В этом нет ничего страшного и дикого», — сообщил Искахов.