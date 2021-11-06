Экс-супруг Гагариной собирается отстаивать отцовские права через суд

Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полиной Гагариной, после развода никак не может урегулировать отношения с мамой их дочери Мии. Дмитрий настаивает на своем праве общаться с ребенком, Полина не отказывает, но из-за ее напряженного рабочего графика Исхаков не всегда может увидеть Мию.
Фотограф в беседе с ведущей передачи на телеканале Москва 24 Лейлой Ястржембской заявил, что его интересы не учитываются, и он принял решение об их определении через суд.
«У нас стали расходиться ценности и приоритеты. Это произошло не за один день. Мне хочется участвовать в воспитании дочери, я оплачиваю ее кружки, няню. Но сейчас я даже не могу войти в дом в отсутствии Полины. Понимаю, что она большой артист, у нее сложный рабочий график, но я папа. Я не нападаю, а отстаиваю свое право видеть дочь. У Полины все зависит от настроения — сегодня она мне дает видеться с дочкой, завтра — нет. Что будет потом — не знаю. Мне кажется, в интересах Полины и моих — зафиксировать это дело на бумаге. В этом нет ничего страшного и дикого», — сообщил Искахов.
Ответил Дмитрий и на вопрос о своей личной жизни. По его словам, он сейчас все силы направил на профессиональные достижения, а на дела сердечные не остается ни времени ни сил.
«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество», - сказал он.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В 2020 году стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называли разницу в доходах.