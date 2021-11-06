Жена Юдашкина отреагировала на скандал с Дюжевым

«Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья. Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!» — сказала Юдашкина.