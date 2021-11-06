Жена Юдашкина отреагировала на скандал с Дюжевым

В СМИ и социальных сетях не утихает скандал, связанный с высказываниями Дмитрия Дюжева, которые он якобы позволил себе в адрес Валентина Юдашкина. Речь идет о том, что актер будто бы намекнул на скорую кончину онкобольного модельера.
Супруга Валентина Юдашкина Марина отреагировала на эту историю. Она сообщила «Комсомольской Правде», что Дмитрий Дюжев – давний друг их семьи, и ничего подобно сказать он не мог. Марина считает, что вся эта ситуация кем-то придумана и специально вброшена на потеху публике.
«Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья. Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!» — сказала Юдашкина.
Ранее Дмитрий Дюжев в инстаграме опубликовал гневный пост, в котором обвинил журналистов в клевете. Звезда сериала «Бригада» считает, что журналисты мстят ему за отказ от участия в одном из шоу.