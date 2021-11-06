«Конфликт улажен»: Лобода о скандале с Киркоровым и Крапивиной

Светлана Лобода рассказала, что, наконец, уходят в прошлое отголоски скандала между ее бывшим продюсером Нателлой Крапивиной и королем отечественной попсы Филиппом Киркоровым.
Напомним, что после премии «Муз-ТВ», где Филипп и Дава появились в провоцирующих нарядах жениха и невесты и окружении полуголой свиты, Крапивина резко высказалась на их счет. Она заявила, что такую парочку на Кавказе «разделали бы на шашлыки».
Киркоров не стал молчать, и, в свою очередь, сообщил что он лично думает по этому поводу и о самой Нателле, - информирует teleprogramma.pro.
Лобода своего продюсера не поддержала, после чего Нателла разорвала с ней контракт.
По словам Светланы Лободы, Крапивина для нее словно сестра.
«Когда есть недопонимания, мы говорим, что многое друг друга дали. У нас очень сильный альянс, но нам надо друг от друга отдыхать. Я привыкла к ней. Она такой человек. Другим бы я не простила, что она говорит. А ей могу. Она моя родная душа. Мы только недавно стали общаться после инцидента. Она извинилась за тот конфликт передо мной. Она не хотела того конфликта. Филипп тоже был довольно резок. Он тоже попросил прощения. Конфликт улажен», — резюмировала певица.
Филипп Киркоров заявлял о плагиате в номере Лободы. Так певец ответил продюсеру Нателле Крапивиной. Он назвал Крапивину «человеком двойных стандартов», который «теряет хватку». Также он опубликовал ролик, в котором показал похожие моменты в выступлениях Бейонсе и Лободы.