«Конфликт улажен»: Лобода о скандале с Киркоровым и Крапивиной

«Когда есть недопонимания, мы говорим, что многое друг друга дали. У нас очень сильный альянс, но нам надо друг от друга отдыхать. Я привыкла к ней. Она такой человек. Другим бы я не простила, что она говорит. А ей могу. Она моя родная душа. Мы только недавно стали общаться после инцидента. Она извинилась за тот конфликт передо мной. Она не хотела того конфликта. Филипп тоже был довольно резок. Он тоже попросил прощения. Конфликт улажен», — резюмировала певица.