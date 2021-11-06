«Старше меня, мудрый, понимающий»: Лобода представила возлюбленного

«Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю — в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: „Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха“. Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним», — поделилась Лобода.