«Старше меня, мудрый, понимающий»: Лобода представила возлюбленного

Светлана Лобода в интервью для YouTube-шоу «Экзамен» впервые рассказала о романе с олигархом Артуром Гранцем. Гранц – миллиардер армянского происхождения, владеет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Украины, за что, как пишут СМИ, получил прозвище «короля duty free». Он старше 39-летней Лободы на 11 лет, - сообщает Экспресс Газета.
По словам Светланы, Артур – человек решительный, с сильным характером, и, в то же время, умеет заботиться о близких. Певица видит в новом возлюбленном то самое «сильное плечо».
«Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Я чувствую себя с ним девочкой», - призналась Светлана.
Тем те менее, притирка характеров в паре имеет место быть. Лобода рассказала, что ей приходится искать какие-то компромиссы, поскольку напряженный график репетиций и гастролей почт не оставляет времени на личную жизнь.
«Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю — в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: „Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха“. Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним», — поделилась Лобода.
Известная исполнительница Светлана Лобода вряд ли выпустит новые хиты после того, как она отказалась от услуг продюсеров. Такое предположение на своем YouTube-канале недавно сделал актер Станислав Садальский. Шоумен прогнозирует звезде трудности в дальнейшей карьере и «прощание» с ней.