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Сработал «эффект Хабенского»: Бурковский вернулся во МХАТ

Ирина Лебедева
1 час назад

Андрей Бурковский вернулся во МХАТ имени Чехова после скандала.Его поклонники считают, что это сработал «эффект Хабенского»: назначение Константина художественным руководителем театра повлияло на решение Бурковского не расставаться с родной труппой.

Сработал «эффект Хабенского»: Бурковский вернулся во МХАТ
Фото: InstagramInstagram

Объявил о своем возвращении Андрей в микроблоге инстаграма.

Недавно стало известно, что худрука МХАТа имени Чехова, теперь уже бывшего, Сергея Женовача освободили от занимаемой должности, а на его место пригласили Константина Хабенского. Очевидно, что Бурковский готов работать с новым руководителем.

Нужно отметить, что покидал подмостки театра звезда сериала «Кухня» совсем ненадолго. О том, что он уходит, актер объявил в конце октября, неожиданно для своих коллег. Тут же разразился скандал.

Тем радостнее восприняли его друзья и коллеги новость о возвращении. В микроблоге артиста множество одобрительных комментариев, как от поклонников, так и от коллег по цеху. Отметились Марина Зудина, Полина Гагарина, Сергей Бурунов, Екатерина Стриженова, Денис Клявер и многие другие.

Ранее вышел сериал "Медиатор" о талантливом переговорщике-манипуляторе, главную роль в котором сыграл Бурковский. Сюжет шоу строится вокруг переговорщика Андрея Павлова (Бурковский), обладающего редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами.
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