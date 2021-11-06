Сработал «эффект Хабенского»: Бурковский вернулся во МХАТ

Андрей Бурковский вернулся во МХАТ имени Чехова после скандала.Его поклонники считают, что это сработал «эффект Хабенского»: назначение Константина художественным руководителем театра повлияло на решение Бурковского не расставаться с родной труппой.
Объявил о своем возвращении Андрей в микроблоге инстаграма.
Недавно стало известно, что худрука МХАТа имени Чехова, теперь уже бывшего, Сергея Женовача освободили от занимаемой должности, а на его место пригласили Константина Хабенского. Очевидно, что Бурковский готов работать с новым руководителем.
Нужно отметить, что покидал подмостки театра звезда сериала «Кухня» совсем ненадолго. О том, что он уходит, актер объявил в конце октября, неожиданно для своих коллег. Тут же разразился скандал.
Тем радостнее восприняли его друзья и коллеги новость о возвращении. В микроблоге артиста множество одобрительных комментариев, как от поклонников, так и от коллег по цеху. Отметились Марина Зудина, Полина Гагарина, Сергей Бурунов, Екатерина Стриженова, Денис Клявер и многие другие.