Малахов рассказал об общем ребенке с Собчак

Российский телеведущий Андрей Малахов поздравил коллегу Ксению Собчак с 40-летним юбилеем и напомнил об общем ребенке. Журналист рассказал об участии в реалити-шоу, где им довелось попробовать себя в роли родителей. Об этом он написал в своем Instagram.

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«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка», — написал он в комментарии под видео со съемок телепроекта «Ребенок-робот», отметив, что этот опыт помог им улучшить родительские навыки.

Во время съемок в шоу телеведущие воспитывали компьютеризированного сына, которого назвали Макс (сокращение от первых букв своих имен и фамилий — М.А. и К.С.). По словам Малахова, Собчак при любой возможности отдавала ребенка окружающим, жалуясь на тяжкий материнский труд. Когда же «сын» начинал плакать, телеведущая закрывала его лицо полотенцем.