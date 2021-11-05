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Оксимирон: «Мне жаль, что я причинил ей столько боли»

Ирина Лебедева
13 минут назад

Известный российский рэпер Оксимирон ответил на обвинения своей бывшей девушки. Он в основном признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся. Об этом он написал в сторис инстаграма.

Оксимирон ответил своей бывшей девушке на обвинения в абьюзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшая подруга российского рэпера Мирона Федорова, известного публике как Оксимирон, Вера Маркович, недавно опубликовала в социальной сети гневный пост, в котором рассказала о том, как трудно ей было в абьюзивных отношениях. По ее словам, Мирон добился близости с ней, будучи женатым человеком, а потом делал вид, что у них только деловые отношения.

Позднее, когда они уже начали встречаться всерьез, рэпер постоянно врал ей и изменял с многочисленными фанатками. Вскоре эта публикация была удалена администрацией соцсети.

Оксимирон признался, что слова Маркович справедливы.

«У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — написал он.

Он также сообщил, что сожалеет о боли, которую он причинил девушке, и что берет ответственность за свои поступки.

При этом артист отметил, что изначальные слова его бывшей возлюбленной были неправильно трактованы СМИ.

Экс-избранница Оксимирона Вера Маркович опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором назвала трек-исповедь «Кто убил Марка?» враньем, а самого рэпера лицемером. Девушка рассказала свою версию десяти лет, описанных в тексте песни.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,
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