У мамы Бузовой диагностирован коронавирус

Ирина Бузова, мама знаменитой поющей телеведущей, заразилась коронавирусом. Как она сама рассказала журналистам «Комсомольской Правды», заболевание проходит относительно легко, поскольку она уже сделала прививку от ковида.

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«Лечусь. Никаких проблем! Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело. Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения».

Теперь Ирине Бузовой придется отсидеть положенный при этом заболевании карантин.

Мама экс-ведущей «Дома-2» работает стоматологом в одной из районных поликлиник Санкт-Петербурга. Как медик, она хорошо понимала важность вакцинации и сделала прививку. Это и помогает ей переносить серьезное заболевание достаточно легко.