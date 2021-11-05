У мамы Бузовой диагностирован коронавирус

Ирина Бузова, мама знаменитой поющей телеведущей, заразилась коронавирусом. Как она сама рассказала журналистам «Комсомольской Правды», заболевание проходит относительно легко, поскольку она уже сделала прививку от ковида.
«Лечусь. Никаких проблем! Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело. Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения».
Теперь Ирине Бузовой придется отсидеть положенный при этом заболевании карантин.
Мама экс-ведущей «Дома-2» работает стоматологом в одной из районных поликлиник Санкт-Петербурга. Как медик, она хорошо понимала важность вакцинации и сделала прививку. Это и помогает ей переносить серьезное заболевание достаточно легко.
Вокруг спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького с участием Ольги Бузовой развернулся новый скандал. Мимо него не смогла пройти даже мама артистки, осудившая действия нового руководства театра. Ирина Бузова заявила, что своим решением МХАТ в первую очередь проявил неуважение к зрителю.