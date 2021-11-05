В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Дюжев опроверг информацию об оскорблении Юдашкина

Ирина Лебедева
19 минут назад

Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев, будучи на показе Валентина Юдашкина, высказался так, как будто бы намекал на его скорую кончину. Известно, что знаменитый кутюрье уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Дюжев ответил на обвинения в оскорблении Юдашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конечно, подобные слова вызвали волну возмущения у публики.

Дмитрий отреагировал на случившееся. В инстаграме он опубликовал гневный пост, в котором обвинил журналистов в клевете. Звезда сериала «Бригада» считает, что журналисты мстят ему за отказ от участия в шоу. Видимо, он пишет о программе на канале НТВ, где вышла передача «Ты не поверишь!» с информацией о случившемся.

«Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию.

После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей.

Это ни коем образом не скажется на наших отношениях с семьей Юдашкиных, но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу.

Дорогие коллеги, мне кажется, пора переставать оставлять это безнаказанным», - сообщил Дюжев.

Подписчики искренне обрадовались за кумира.

«Дмитрий, как хорошо, что Вы опубликовали этот пост. Я услышала где-то чушь про Вас и была в замешательстве, не может же быть таким мой дорогой, уважаемый артист. Теперь все встало на место».

Ранее Дмитрий Дюжев призвал жителей РФ пройти вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что сам заболел из-за того, что вовремя не привился. Актер попросил россиян не повторять его ошибку и обратиться к медикам, чтобы получить прививку.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Дмитрий Дюжев,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители