Дюжев ответил на обвинения в оскорблении Юдашкина

Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев, будучи на показе Валентина Юдашкина, высказался так, как будто бы намекал на его скорую кончину. Известно, что знаменитый кутюрье уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Конечно, подобные слова вызвали волну возмущения у публики.

Дмитрий отреагировал на случившееся. В инстаграме он опубликовал гневный пост, в котором обвинил журналистов в клевете. Звезда сериала «Бригада» считает, что журналисты мстят ему за отказ от участия в шоу. Видимо, он пишет о программе на канале НТВ, где вышла передача «Ты не поверишь!» с информацией о случившемся.

«Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию.

После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей.

Это ни коем образом не скажется на наших отношениях с семьей Юдашкиных, но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу.

Дорогие коллеги, мне кажется, пора переставать оставлять это безнаказанным», - сообщил Дюжев.

Подписчики искренне обрадовались за кумира.

«Дмитрий, как хорошо, что Вы опубликовали этот пост. Я услышала где-то чушь про Вас и была в замешательстве, не может же быть таким мой дорогой, уважаемый артист. Теперь все встало на место».