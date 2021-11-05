Единственную дочь покойного Кириллова хотят лишить наследства

И коллег недавно скончавшегося легендарного диктора, и широкую публику шокировал тот факт, что единственная дочь Игоря Кириллова не приехала на похороны отца. В интернете сразу пошли разговоры о том, что следует признать ее недостойной наследницей. Впрочем, эксперт считает такой поворот событий маловероятным.

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У народного артиста СССР в первом браке было двое детей. Сын Всеволод умер 10 лет назад от обострения панкреатита. Дочь Анна много лет назад уехала в Германию и в России не появляется. Вторая супруга Игоря Леонидовича ухаживала за ним до последнего дня. А общение с дочерью у Кириллова происходило посредством видеосвязи.

Журналисты портала popcornnews обратились к юристу Алихану Дадаеву с просьбой прояснить ситуацию: действительно ли Анна может лишиться своей доли отцовского наследства?

Дадаев считает, что на деле суд вряд ли признает Анну недостойной наследницей. Того, что она не ухаживала за больным отцом и не приехала на его похороны, будет недостаточно для этого. Обычно суд признает наследника недостойным лишь в том случае, если он или она проявляли физическую агрессию.

«Из моей практики: признать ненадлежащим наследником можно, только если наследник совершил физическое давление, было написано заявление. Если не приезжал, не ухаживал, то вряд ли что-то получится».

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Два года был актером Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении — вначале как помощник режиссера музыкальной редакции, вскоре стал диктором.