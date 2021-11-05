Сергей Зверей, 58-летний российский стилист, вместе со спутником решил посетить один из торговых центров столицы. Шоппинг обернулся весьма неприятным приключением – несколько молодых людей, предположительно выходцев из солнечного Кавказа, стали отпускать неприличные шутки и оскорбления в адрес Сергея и его друга. При этом они веселились, матерились и снимали все на видео. Об этом пишет Экспресс Газета.

Зверев пристыдил молодых людей.

«Зачем вы так себя ведете? Это же некрасиво. Идет человек, вам не мешает. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести», - обратился он к хулиганам.

Однако те не унимались, и Сергей Анатольевич ушел из ТЦ. Запись инцидента появилась на Телеграм-канале «Двач».

По предварительным данным, Зверев не стал подавать заявление в полицию, однако правоохранительные органы уже начали проверку случившегося.

Российская телеведущая Ксения Собчак сравнила стилиста Сергея Зверева с экоактивисткой Гретой Тунберг. Она опубликовала скриншот поста шоумена, где он пишет о заводе на Байкале, выражает опасение относительно экосистемы болот.