«Волшебная барышня!» Садальский поздравил Собчак с днем рождения

Российской телеведущей Ксении Собчак исполнилось 40 лет. Станислав Садальский разместил в микроблоге поздравление – душевный, теплый пост с признанием в любви и уважении, а также разместив коллаж из фотографий с именинницей

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Анатольевна, волшебная барышня, даже Соловьев тайно влюблен и, как все мальчишки, дергает за косички. Ксюшу с Днем Рождения!

Я ее уважаю, за то, что не врет.

ЖИВОЙ человек.

Сумела дать правильную оценку многому из того, что произошло и происходит в нашей жизни.

Люблю ее смотреть и слушать, она замечательный человек».

Не обошел вниманием Садальский и маму «блондинки в шоколаде» - Людмилу Нарусову.

«Поздравляю маму Люду с праздником - здоровья ей и крепких нервов».

Актер вспомнил рассказ Нарусовой о том, как ее везли в роддом на скорой помощи и все боялись опоздать, поскольку время шло к разведению мостов, а клиника была на другой стороне города. Но водитель успел.

«В ту ночь пошел снег, и акушерка в машине сказала: „Девочка будет беленькая и светленькая“. Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось», — цитирует Садальский слова Нарусовой.