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«Волшебная барышня!» Садальский поздравил Собчак с днем рождения

Ирина Лебедева
1 час назад

Российской телеведущей Ксении Собчак исполнилось 40 лет. Станислав Садальский разместил в микроблоге поздравление – душевный, теплый пост с признанием в любви и уважении, а также разместив коллаж из фотографий с именинницей

«Волшебная барышня!» Садальский поздравил Собчак с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анатольевна, волшебная барышня, даже Соловьев тайно влюблен и, как все мальчишки, дергает за косички. Ксюшу с Днем Рождения!

Я ее уважаю, за то, что не врет.

ЖИВОЙ человек.

Сумела дать правильную оценку многому из того, что произошло и происходит в нашей жизни.

Люблю ее смотреть и слушать, она замечательный человек».

Не обошел вниманием Садальский и маму «блондинки в шоколаде» - Людмилу Нарусову.

«Поздравляю маму Люду с праздником - здоровья ей и крепких нервов».

Актер вспомнил рассказ Нарусовой о том, как ее везли в роддом на скорой помощи и все боялись опоздать, поскольку время шло к разведению мостов, а клиника была на другой стороне города. Но водитель успел.

«В ту ночь пошел снег, и акушерка в машине сказала: „Девочка будет беленькая и светленькая“. Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось», — цитирует Садальский слова Нарусовой.

Станислав спросил у своих подписчиков – будут ли они поздравлять Ксению? Вопрос вызвал оживление у фолловеров. И далеко не все ответили положительно.

Актер Станислав Садальский не верит в историю любви Прохора Шаляпина, который женился на канадской миллионерше и овдовел через два месяца. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Людмила Нарусова,Станислав Садальский,Ксения Собчак,
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