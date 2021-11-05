В одном из московских торговых центров группа кавказцев увидела стилиста, певца, актера Сергея Зверева и начала над ним смеяться. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Однако звезда не растерялся и объяснил им, что так себя вести в общественном месте нельзя.

Ранее Сергей Зверев, который принял участие в выборах в Госдуму от Бурятии, задекларировал денежные средства на своем банковском счету. Так, на счету представителя экологической партии «Зеленые» хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. Вместе с тем он является владельцем двух квартир в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метра.