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Группа кавказцев посмеялась над Зверевым в московском торговом центре

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В одном из московских торговых центров группа кавказцев увидела стилиста, певца, актера Сергея Зверева и начала над ним смеяться. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Однако звезда не растерялся и объяснил им, что так себя вести в общественном месте нельзя.

Ранее Сергей Зверев, который принял участие в выборах в Госдуму от Бурятии, задекларировал денежные средства на своем банковском счету. Так, на счету представителя экологической партии «Зеленые» хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. Вместе с тем он является владельцем двух квартир в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метра.

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В ноябре минувшего года в своем Instagram-аккаунте Зверев рассказал о намерении начать политическую карьеру. Шоумен отметил, что в его соцсети поступает множество предложений стать депутатом Государственной Думы от Бурятии. Кроме того, он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.

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