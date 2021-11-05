Бузовой пригрозили слепотой

Поющая телеведущая Ольга Бузова давно страдает от близорукости. У звезды довольно - таки сильный «минус» и ей приходится постоянно носить или очки или линзы, что при ее работе и образе жизни неудобно.

Фото: Instagram Instagram

Ольга Бузова уже не раз порывалась сделать себе лазерную коррекцию зрения. Но, как оказалось, эта операция может грозить серьезным осложнением при родах. Врачи опасаются, что может случиться отслоение сетчатки, и тогда теледиве грозит слепота. А поскольку Ольга планирует в перспективе обзавестись наследниками, то с нормализацией зрения можно подождать.

Об этом бывшая ведущая «Дома-2» рассказала в сторис инстаграма.

«Я никогда не была беременна и никогда не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», - написала она.