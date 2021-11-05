Бузовой пригрозили слепотой

Поющая телеведущая Ольга Бузова давно страдает от близорукости. У звезды довольно - таки сильный «минус» и ей приходится постоянно носить или очки или линзы, что при ее работе и образе жизни неудобно.
Ольга Бузова уже не раз порывалась сделать себе лазерную коррекцию зрения. Но, как оказалось, эта операция может грозить серьезным осложнением при родах. Врачи опасаются, что может случиться отслоение сетчатки, и тогда теледиве грозит слепота. А поскольку Ольга планирует в перспективе обзавестись наследниками, то с нормализацией зрения можно подождать.
Об этом бывшая ведущая «Дома-2» рассказала в сторис инстаграма.
«Я никогда не была беременна и никогда не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», - написала она.
Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее.