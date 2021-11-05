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Бузовой пригрозили слепотой

Ирина Лебедева
20 минут назад

Поющая телеведущая Ольга Бузова давно страдает от близорукости. У звезды довольно - таки сильный «минус» и ей приходится постоянно носить или очки или линзы, что при ее работе и образе жизни неудобно.

Бузовой пригрозили слепотой
Фото: InstagramInstagram

Ольга Бузова уже не раз порывалась сделать себе лазерную коррекцию зрения. Но, как оказалось, эта операция может грозить серьезным осложнением при родах. Врачи опасаются, что может случиться отслоение сетчатки, и тогда теледиве грозит слепота. А поскольку Ольга планирует в перспективе обзавестись наследниками, то с нормализацией зрения можно подождать.

Об этом бывшая ведущая «Дома-2» рассказала в сторис инстаграма.

«Я никогда не была беременна и никогда не рожала. Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», - написала она.

Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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