Сбежавшая со свадьбы Копенкина путешествует по Кавказу

Лариса Копенкина, исчезнувшая накануне собственной свадьбы с политиком Василием Райским, сейчас находится на Кавказе. Несостоявшаяся новобрачная выкладывает в инстаграм фотоотчеты из популярных туристических мест в разных городах СКФО. Выглядит Лариса свежо, одета нарядно – видно, что от своей поездки предпринимательница получает искреннее удовольствие.

Фото: Instagram Instagram

Журналисты СтарХита попытались узнать у путешественницы, почему она столь безжалостно поступила со своим возлюбленным. Ведь у Ларисы сложились прекрасные отношения с дочерью Райского, жених потратил три миллиона рублей на обручальное кольцо для любимой, был заказан ресторан, приглашены гости…

Но Лариса не стала комментировать свой экстравагантный поступок. Она заявила, что у нее все в порядке.

«Наслаждаюсь жизнью полной грудью!» —ответила Копенкина.

Возможно, у пары накануне бракосочетания все же случилась какая-то размолвка, которую не озвучивают. Копенкина лишь разместила в микроблоге стихотворение, которое начинается так:

«Не стоит Женщин обижать, играть тем более не нужно. Они легко могут сбежать, и удержать их невозможно».

Копенкина родилась в Москве. Ларису и ее сестру воспитывали мать и отчим. После завершения учебы она начала работать в риэлтерской компании, где позднее возглавила отдел продаж элитного жилья.

Впервые замуж она вышла в 22 года, родила дочь Анастасию, но отношения с супругом не сложились. Вторым мужем Копенкиной стал бизнесмен, занимавшийся строительством. В их браке родился сын Юрий.

Старшая дочь предпринимательницы рано вышла замуж, ее история любви закончилась трагедией: 19-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа. Копенкина тяжело переживала это, а затем решила кардинально изменить свою жизнь и после 20 лет брака рассталась с мужем.