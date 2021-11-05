Харламов вернулся в семью. Временно

Кристина Асмус рассказала о серьезной болезни маленькой Насти, их с Гариком Харламовым дочери.
«Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить. И скорая, и прием у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и кишечная инфекция», - пожаловалась перепуганная мать.
Кристина была в клинике вместе с семилетней Настей. Однако на период болезни ребенка попало ее участие в спектакле. Пришлось папе Гарику временно вернуться в семью и сидеть с ребенком.
«Несколько дней назад, после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие? У меня ребенок в больнице!»
После выступления Кристина оставалась с дочерью в больнице до ее выписки. Актриса перенесла свои работы в кино, отказалась от выгодного рекламного контракта, а также съемок в «Вечернем Урганте», - пишет СтарХит.
«Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех», - сообщила Кристина.