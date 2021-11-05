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Ясновидящая предсказала год окончания пандемии

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Звезда «Битвы экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс дала ответ на вопрос, который волнует все человечество. Она предсказала, когда завершится эпидемия коронавируса и мир вернется к нормальной жизни. Правда, полного возврата к доковидной эпохе все равно не произойдет – слишком большие изменения произошли на планете, - информирует СтарХит.

Ясновидящая предсказала год окончания пандемии
Фото: InstagramInstagram

Линда считает, что ждать придется еще несколько лет.

«Мне кажется, что та жизнь, которая считалась нормальной до пандемии, вернется к 2024 году, но уже все будет немного по-другому», — сказала она.

При этом сам вирус ковида останется, просто иммунитет людей станет сильнее, а вирус – слабее.

. «А коронавирус даже после 2024 года никуда не денется, он станет как грипп. Каждый год будем делать новые вакцины и ими прививаться, как от гриппа. Сам вирус ослабнет и будет менее опасным», - констатирует Хевард-Миллс.

Помимо ковида, на планете обязательно будут возникать и другие болезни. Это, по мнению ясновидящей, неизбежный процесс. И бояться его не стоит – медицина будет развиваться, появятся новые лекарства и вакцины.

«Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами».

Штамм коронавируса «Дельта» может остаться доминирующим в России до конца пандемии. Эта вариация COVID также будет главной во время четвертого подъема заболеваемости.

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Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Шоу-бизнес,Алексей Аграновский,МГУ,StarHit,
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