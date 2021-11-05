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Дюжева выставили за дверь после того, как он предрек смерть Юдашкина

Ирина Лебедева
34 минуты назад

Актер Дмитрий Дюжев «похоронил» Валентина Юдашкина на его же показе. Звезда сериала «Бригада», произнося речь, заявил, что сегодня все живут одним днем, поскольку никто не знает, сколько еще осталось. И следует ценить талантливого художника сегодня, поскольку уже завтра он может умереть, - рассказывает 5 Канал.

Дюжева выгнали с модного показа из-за слов о Юдашкине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне того, что всем известно, - Валентин Юдашкин, на чье мероприятие и был приглашен Дюжев, уже несколько лет борется с онкологией, гости показа онемели. Дмитрия попросили покинуть помещение.

Россияне разнесли Дюжева

Знакомые актера шокированы произошедшим – понятно, что скандальный инцидент случился по досадной оплошности. Дмитрия Дюжева все знают, как спокойного, рассудительного, беззлобного человека. Видимо, информация о страшной болезни модного кутюрье просто вылетела у него из головы. Но тем не менее, это его в данной ситуации оправдывает слабо.

Ранее СМИ сообщали, что модельер боролся с онкологическим заболеванием с 2016 года.В июле 2018-го певец Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз».

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Дмитрий Дюжев,Иосиф Кобзон,
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