Дюжева выгнали с модного показа из-за слов о Юдашкине

Актер Дмитрий Дюжев «похоронил» Валентина Юдашкина на его же показе. Звезда сериала «Бригада», произнося речь, заявил, что сегодня все живут одним днем, поскольку никто не знает, сколько еще осталось. И следует ценить талантливого художника сегодня, поскольку уже завтра он может умереть, - рассказывает 5 Канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фоне того, что всем известно, - Валентин Юдашкин, на чье мероприятие и был приглашен Дюжев, уже несколько лет борется с онкологией, гости показа онемели. Дмитрия попросили покинуть помещение.

Знакомые актера шокированы произошедшим – понятно, что скандальный инцидент случился по досадной оплошности. Дмитрия Дюжева все знают, как спокойного, рассудительного, беззлобного человека. Видимо, информация о страшной болезни модного кутюрье просто вылетела у него из головы. Но тем не менее, это его в данной ситуации оправдывает слабо.