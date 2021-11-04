Собчак показала себя без косметики

«Если честно, я ужасно горжусь своей работой, потому что совсем недавно записала интервью с Artik и Asti. Я ждала момента выпустить, и тут раз, группа распалась. И вот как это, разве не чуйка у меня, что именно у них нужно было взять интервью?» — высказалась телеведущая.