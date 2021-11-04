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Ксения Собчак показала, как выглядит по утрам без косметики на лице

Слово и Дело
35 минут назад

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на распад дуэта Artik и Asti. Телеведущей настолько натерпелось высказаться по этому поводу, что она записала видео, на котором запечатлела себя без косметики.

Собчак показала себя без косметики
Фото: Prt Scr youtube.com / Первый каналPrt Scr youtube.com / Первый канал

Собчак поделилась в Stories на своей странице в Instagram кадрами, на которых ее можно увидеть лежащей в постели. Волосы телеведущей распущены, а на лице отсутствует макияж. Оказалось, что «блондинке в шоколаде» не терпелось похвастаться своим журналистским чутьем. Она также сообщила о чувстве гордости, которое она испытывает за свою работу.

«Если честно, я ужасно горжусь своей работой, потому что совсем недавно записала интервью с Artik и Asti. Я ждала момента выпустить, и тут раз, группа распалась. И вот как это, разве не чуйка у меня, что именно у них нужно было взять интервью?» — высказалась телеведущая.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Выпуск с участием Artik и Asti вышел на YouTube-канале Собчак 3 ноября. За день до этого группа Artik и Asti объявила о конце существования коллектива. О распаде дуэта артисты сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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