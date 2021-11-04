Лера Кудрявцева покинула Россию

Лера Кудрявцева отправилась в незапланированный отпуск.
Руководство канала приостановило на неопределенный срок съемки шоу «Секрет на миллион», которое вела Кудрявцева. Как пишут СМИ, это было для телеведущей полной неожиданностью. Сразу поползли слухи о том, что программа прекращает свое существование, сообщает интернет-издание PopCornNews.
Лера, воспользовавшись случаем, улетела в Майами, где и отдыхает с друзьями. Телеведущая выкладывает в инстаграм фотоотчеты о приятно проведенном времени.
«Пока мы не пишем шоу „Секрет на миллион“, поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съемки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю», - сказала Лера.
На НТВ ситуацию пока не комментируют. Журналисты ждут официальной информации от представителей канала.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что она уехала в аэропорт сразу после ДТП на трассе в Сочи. В студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Кудрявцева отметила, что знаменитость могла «хотя бы просто спросить», чем она может помочь.