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Лера Кудрявцева покинула Россию

Ирина Лебедева
35 минут назад

Лера Кудрявцева отправилась в незапланированный отпуск.

Лера Кудрявцева покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство канала приостановило на неопределенный срок съемки шоу «Секрет на миллион», которое вела Кудрявцева. Как пишут СМИ, это было для телеведущей полной неожиданностью. Сразу поползли слухи о том, что программа прекращает свое существование, сообщает интернет-издание PopCornNews.

Лера, воспользовавшись случаем, улетела в Майами, где и отдыхает с друзьями. Телеведущая выкладывает в инстаграм фотоотчеты о приятно проведенном времени.

«Пока мы не пишем шоу „Секрет на миллион“, поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съемки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю», - сказала Лера.

На НТВ ситуацию пока не комментируют. Журналисты ждут официальной информации от представителей канала.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что она уехала в аэропорт сразу после ДТП на трассе в Сочи. В студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Кудрявцева отметила, что знаменитость могла «хотя бы просто спросить», чем она может помочь.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Лера Кудрявцева,НТВ,
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