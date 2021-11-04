Лера Кудрявцева покинула Россию

Лера Кудрявцева отправилась в незапланированный отпуск.

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Руководство канала приостановило на неопределенный срок съемки шоу «Секрет на миллион», которое вела Кудрявцева. Как пишут СМИ, это было для телеведущей полной неожиданностью. Сразу поползли слухи о том, что программа прекращает свое существование, сообщает интернет-издание PopCornNews.

Лера, воспользовавшись случаем, улетела в Майами, где и отдыхает с друзьями. Телеведущая выкладывает в инстаграм фотоотчеты о приятно проведенном времени.

«Пока мы не пишем шоу „Секрет на миллион“, поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съемки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю», - сказала Лера.

На НТВ ситуацию пока не комментируют. Журналисты ждут официальной информации от представителей канала.