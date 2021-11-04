В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Винокур женился по расчету

Ирина Лебедева
35 минут назад

Владимир Винокур в эфире программы «Легенда» на канале RTVI рассказал, как в юности заключил фиктивный брак. 47 лет назад его карьера оказалась под угрозой: для работы мечты требовалась московская прописка, а Винокур – иногородний, родом из Курска. К том времени он немного ухаживал за знакомой девушкой, Тамарой Перваковой, но особой взаимности добиться не мог. Однако в этой ситуации Тамара предложила ему выход – заключить брак.

Винокур женился по расчету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно», - сказала девушка.

Винокур немедленно принял предложение. Правда, немного обиделся.

«Я говорю: «Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажером, я буду известным, популярным, богатым, поверьте мне». Ну, она говорит: «Попробую вам поверить», - вспоминает юморист

Этот «фиктивный» брак длится уже больше 47 лет. У Владимира и Тамары дочь Анастасия, есть уже и внук Федор.

«Потом я, конечно, всё сделал, как я ей обещал: я стал и популярным, и квартиру побольше получил государственную, потом еще... В общем, исполнил мечты. Вот 47 лет я живу с одной и той же женщиной», - резюмировал Владимир Натанович.

Ранее Владимир Винокур удивил поклонников внешним видом. Для многих стало неожиданностью, что у звезды есть татуировки. Россияне привыкли видеть артиста в белой рубашке и в костюме. Юморист поделился в соцсети домашним снимком с маленьким внуком Федором. Артист предстал в майке. На фото на руках звезды видны наколки.

Шоу-бизнес,Владимир Винокур,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители