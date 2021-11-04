Винокур женился по расчету

Владимир Винокур в эфире программы «Легенда» на канале RTVI рассказал, как в юности заключил фиктивный брак. 47 лет назад его карьера оказалась под угрозой: для работы мечты требовалась московская прописка, а Винокур – иногородний, родом из Курска. К том времени он немного ухаживал за знакомой девушкой, Тамарой Перваковой, но особой взаимности добиться не мог. Однако в этой ситуации Тамара предложила ему выход – заключить брак.