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Порноактриса оценила шансы Туктамышевой на карьеру в кино для взрослых

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Елизавета Туктамышева – спортсменка, профессиональная фигуристка, призер Чемпионата мира, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Журналист портала Sport24 попросил известную русскую порноактрису Еву Эльфи прокомментировать эти фотографии и оценить возможности Елизавты сделать карьеру в жанре для взрослых.

Порноактриса оценила шансы Туктамышевой на карьеру в кино для взрослых
Фото: InstagramInstagram

Ева сказала, что получила удовольствие, любуясь на красавицу спортсменку. Как минимум половина слагаемых успеха, по ее словам, у девушки имеется

«Прекрасные фотографии. Елизавета — молодец, что демонстрирует собственную природную красоту. Уверена, фанаты, как и я, получили наслаждение при просмотре. В жанре для взрослых внешние данные — это половина от успеха, однако эту половину она может себе гарантировать».

Ранее Елизавета рассказывала, как она готовила произвольную программу.

«Мы занимались с хореографом балета Эйфмана, чтобы ее еще обогатить руками, чтобы она была очень яркая. Потому что можно сделать восток – обычный, примитивный фигурнокатательный. А мы хотели сделать так, чтобы этот восток был похож на профессиональные восточные танцы, арабские, которые мы видим у профессиональных танцовщиц».

Шоу-бизнес,Елизавета Туктамышева,
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