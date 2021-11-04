Порноактриса оценила шансы Туктамышевой на карьеру в кино для взрослых

Елизавета Туктамышева – спортсменка, профессиональная фигуристка, призер Чемпионата мира, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Журналист портала Sport24 попросил известную русскую порноактрису Еву Эльфи прокомментировать эти фотографии и оценить возможности Елизавты сделать карьеру в жанре для взрослых.

Ева сказала, что получила удовольствие, любуясь на красавицу спортсменку. Как минимум половина слагаемых успеха, по ее словам, у девушки имеется

«Прекрасные фотографии. Елизавета — молодец, что демонстрирует собственную природную красоту. Уверена, фанаты, как и я, получили наслаждение при просмотре. В жанре для взрослых внешние данные — это половина от успеха, однако эту половину она может себе гарантировать».

«Мы занимались с хореографом балета Эйфмана, чтобы ее еще обогатить руками, чтобы она была очень яркая. Потому что можно сделать восток – обычный, примитивный фигурнокатательный. А мы хотели сделать так, чтобы этот восток был похож на профессиональные восточные танцы, арабские, которые мы видим у профессиональных танцовщиц».