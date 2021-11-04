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Цыганова рассказала про «черную метку» от Кобзона

Ирина Лебедева
16 минут назад

Несколько лет назад певица Вика Цыганова в интервью Лере Кудрявцевой рассказала, что ей когда-то делал недвусмысленные предложения Иосиф Кобзон. После того, как знаменитый исполнитель получил отказ, Цыганову перестали приглашать на телевидение, сократились концерты, хотя в 90-е она как раз была на пике популярности. Сейчас в интервью «Собеседнику» Вика лишь подтвердила свои слова.

Цыганова рассказала про «черную метку» от Кобзона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит».

Она рассказала, что ей - да, «прилетело», последние 20 лет были годами забвения.

«Я не могла общаться со своей публикой, я могла только ездить на гастроли. Я не сидела у кормушки «Первого канала», не служила власти, у меня нет ни одной правительственной награды, даже за возвращение Крыма, хотя я ездила туда 23 года подряд. Мне просто намекнули, что эта премия где-то есть. Двадцать лет забвения, черная метка на телевидении. А по поводу интервью у Кудрявцевой, я все, что сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович – мужчина, такие сегодня – редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся».

Впрочем, теперь звезда ни о чем не жалеет. Она благодарна судьбе и хорошим друзьям

«Я иногда говорю себе: «Какое счастье, что я не стою в одном ряду с нашими народным артистами». Свобода – это самое ценное в моей жизни. Меня в жизни всегда поддерживали мои старшие товарищи, действительно народные артисты, такие как, Инна Чурикова, Глеб Панфилов – не устану называть их имена, я им очень благодарна».

Ранее звезда шансона рассказала, что их скандальный роман с Иосифом Пригожиным был просто постановочной фотосессией, игрой ради пиара. А вот с Иосифом Кобзоном у Виктории была романтическая связь, певец нежно ухаживал за артисткой. Он даже приходил к ней в номер, когда они вместе были на гастролях. А когда Цыганова отказала ему, Кобзон на долгие годы затаил обиду.

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