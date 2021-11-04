Цыганова рассказала про «черную метку» от Кобзона

«Я не могла общаться со своей публикой, я могла только ездить на гастроли. Я не сидела у кормушки «Первого канала», не служила власти, у меня нет ни одной правительственной награды, даже за возвращение Крыма, хотя я ездила туда 23 года подряд. Мне просто намекнули, что эта премия где-то есть. Двадцать лет забвения, черная метка на телевидении. А по поводу интервью у Кудрявцевой, я все, что сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович – мужчина, такие сегодня – редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся».