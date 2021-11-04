Дочь Кириллова предпочитает музыку, одиночество и непубличность

Похороны легендарного диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова были многолюдными. Проститься с ним пришли коллеги и друзья, а вот из близких были лишь жена и невестка. Дочь Анна, которая много лет живет в Германии, в Россию не прилетела.

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Впрочем, не прилетала она и ранее – когда-то Кириллов с первой женой, матерью Анны, сами навещали дочку. В 2004 году не стало первой супруги Игоря Леонидовича. Анна не приехала хоронить мать, она уже жила и работала за рубежом, - информирует «Комсомольская Правда».

Первый брак Кириллова был долгим и счастливым – 50 лет. Игорь и Ирина родили двоих детей – сына и дочь. Сын Всеволод поссорился с родителями и порвал всяческую с ними связь. Только после его смерти отец смог увидеть своих внуков.

Анна решилась на переезд в 90-е, когда ее мужу, оперному певцу, предложили работу Германии. Анна – выпускница консерватории, и в Германии нашла хорошую работу. С мужем развелась, детей у нее не было, вся жизнь для нее заключается в работе. Она – музыкальный помощник режиссера в театре Дассау.

С отцом Анна поддерживала постоянный контакт, они практически ежедневно общались по видеосвязи. Тем не менее, она не приехала попрощаться. Возможно потому, что, как пишут СМИ, женщина избегает публичности, не ведет социальных сетей, предпочитает одиночество. Официальная версия ее отсутствия – пандемийные ограничения.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Два года был актером Московского театра драмы и комедии (Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении — вначале как помощник режиссера музыкальной редакции, вскоре стал диктором.