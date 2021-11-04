Штурм дала совет Шаляпину: «Не надо грех на душу брать. Они не твои»

«Я Прохору предложила… Я говорю: „Прош, не надо грех на душу брать, и 70 миллионов, которые к тебе не имеют никакого отношения, присваивать себе. Они не твои. Может они и могут сейчас принадлежать тебе, но это некрасиво, это неправильно. Ты должен сказать родителям, что есть такая сделка, и тогда уже они решат, что делать с этими деньгами, а я тебе предлагаю эти квартиры продать, а разницу положить себе в карман“», - говорит Наталья.