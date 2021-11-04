Штурм дала совет Шаляпину: «Не надо грех на душу брать. Они не твои»

У Натальи Штурм с Прохором Шаляпиным возник конфликт. Певцу после смерти его супруги Татьяны Дэвис досталась недвижимость в Москве стоимостью в 70 миллионов. Татьяна успела инвестировать деньги в 4 квартиры в столице. Штурм считает, что Прохор явно портит свою карму, заявив свои права на это жилье.
Наталья рассказала журналистам 5-tv.ru, что еще два года назад советовала Шаляпину намекнуть возлюбленной-миллионерше на покупку квартиры. Но тогда никто не думал, что она так быстро уйдет из жизни.
«Два года назад, когда они начали встречаться, я Прохору сказала: „Раз она такая богатая, пусть она подарит тебе квартиру в Москве“», - призналась Штурм.
Позднее Прохор рассказал, что Татьяна действительно купила целых 4 квартиры, еще на этапе строительства. На сегодняшний день их цена значительно выросла.
«Я Прохору предложила… Я говорю: „Прош, не надо грех на душу брать, и 70 миллионов, которые к тебе не имеют никакого отношения, присваивать себе. Они не твои. Может они и могут сейчас принадлежать тебе, но это некрасиво, это неправильно. Ты должен сказать родителям, что есть такая сделка, и тогда уже они решат, что делать с этими деньгами, а я тебе предлагаю эти квартиры продать, а разницу положить себе в карман“», - говорит Наталья.
Более того, она не исключила и такую возможность, что родители Дэвис не станут претендовать на недвижимость и оставят все в пользу овдовевшего зятя.
Однако Шаляпин был очень недоволен советами Натальи, написал ей гневную отповедь, и Штурм заблокировала бывшего приятеля.
Певец Прохор Шаляпин ответил на критику недоброжелателей, которые обвиняют его в отношениях с женщинами старше себя. Как он признался в YouTube-шоу «Тата тут», только благодаря вложениям его избранниц ему удалось вылезти из нищеты.