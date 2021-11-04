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Макеева показала свои апартаменты в Турции

Ирина Лебедева
1 час назад

Как стало известно, актриса Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков, прославившийся судебными процессами по неуплате алиментов на детей от первого брака, еще в сентябре прошлого года приобрели двухэтажную квартиру в Аланье И вот лишь теперь Макеева сообщила об этом публично, а также показала жилье в своем YouTube-канале, - пишут news.ru.

Макеева показала свои апартаменты в Турции
Фото: InstagramInstagram

Актриса рассказала, что она рассматривала несколько стран для жизни – Кипр, Испанию, Италию, Грецию, Болгарию, Индию – но все же остановилась на привычной Турции. Кстати, Макеева рассматривает возможность заняться строительным бизнесом.

«Мы приобрели недвижимость в Турции, и теперь у нас теплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурная сегодня, но 26 градусов тепла, и вода 24 градуса тоже радует. Но это не все радости, которые мы получили... Вообще, в прошлом году свадьба и много дел было, мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса», - похвасталась Анастасия.

Квартира достаточно просторная – есть и спальня, и кабинет, и гостиная, и детская комната – с ними будет жить старший сын Романа. Имеется выход на террасу с прекрасным видом.

На втором этаже находится супружеская спальня, где также есть выход на очень просторную террасу.

«Самое приятное, что я люблю — просыпаясь, видеть этот вид. Вот море, вот наше личное лимонное дерево, а это мандаринки. У нас вид на три стороны: горы, море и банановые плантации», - сообщила актриса.

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отправились в Турцию. Андрей поделился, что в Турции семья пробудет до того времени, пока в России не закончится локдаун.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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