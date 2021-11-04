Макеева показала свои апартаменты в Турции

«Мы приобрели недвижимость в Турции, и теперь у нас теплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурная сегодня, но 26 градусов тепла, и вода 24 градуса тоже радует. Но это не все радости, которые мы получили... Вообще, в прошлом году свадьба и много дел было, мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса», - похвасталась Анастасия.