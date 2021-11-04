Лоза: «Ни в каком виде единство не проявляется»

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с журналистами NEWS.ru выразил сомнения в необходимости празднования Дня народного единства. По его мнению, сейчас в российском обществе образовалось такое большое расслоение, что говорить о единстве не приходится.

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«Нет никакого народного единства. Ни в каком виде оно не проявляется в нашей стране», - уверен Лоза.

Он отметил, что у кучки высокопоставленных чиновников и олигархов цель – заработать как можно больше денег. А у обычных граждан задача другая – просто выжить.

Но и среди народа музыкант не видит единства. Каждый сам за себя и выживает как может, порой, за счет других.

«Сейчас нет того, вокруг чего стоит объединяться или против чего. Нет ни одной общей идеи, которую бы мы решали все вместе», - сказал он.

Как считает автор хита «На маленьком плоту», в мирное время в подобных праздниках нет необходимости. Они хороши тогда, когда общество сплачивается, к примеру, для борьбы с внешним врагом.

Известный автор и исполнитель Юрий Лоза рассказал о хитрой схеме обмана, при помощи которой мошенники от медицины наживаются на простых гражданах. На уловку попался товарищ музыканта.

На своей странице в соцсети Facebook он рассказал, как его друг оказался в неприятной ситуации: перед вылетом в другую страну он узнал, что для посадки в самолет ему требуется действующий результат ПЦР-теста. Поэтому он решил заранее позвонить в ближайший пункт, где тест можно было сделать, и там ему назвали стоимость в 1800 рублей.