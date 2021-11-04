Винокур считает, что театральная карьера Бузовой «исчезнет без следа»

Появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» в свое время наделало много шума.

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А сейчас едва ли меньше говорят о том, что поющую телеведущую из труппы театра уволили. Во МХАТе появился новый художественный руководитель Владимир Кехман, и увольнение Ольги было одним их первых его значимых решений. Надо сказать, что оно очень многих обрадовало.

Кехман объяснил, что билеты «на Бузову» не продаются, поэтому спектакль был отменен, а с исполнительницей расторгли контракт. Об этом сообщают dni.ru.

Правда, сама Бузова уже выступила с опровержением этой информации. По ее слова, напротив, постановка пользовалась ажиотажным спросом.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире программы «Легенды» на канале RTVI прокомментировал известие об увольнении Ольги.

«Я не хочу судить явление Бузовой народу. Если она имеет какую-то аудиторию поклонников, дай бог. Ведь это же, знаете как, выстрел, а потом даже забывают о хлопке, нет следа», - сказал юморист.