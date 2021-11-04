В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Винокур считает, что театральная карьера Бузовой «исчезнет без следа»

Ирина Лебедева
34 минуты назад

Появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» в свое время наделало много шума.

Винокур считает, что театральная карьера Бузовой «исчезнет без следа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А сейчас едва ли меньше говорят о том, что поющую телеведущую из труппы театра уволили. Во МХАТе появился новый художественный руководитель Владимир Кехман, и увольнение Ольги было одним их первых его значимых решений. Надо сказать, что оно очень многих обрадовало.

Кехман объяснил, что билеты «на Бузову» не продаются, поэтому спектакль был отменен, а с исполнительницей расторгли контракт. Об этом сообщают dni.ru.

Правда, сама Бузова уже выступила с опровержением этой информации. По ее слова, напротив, постановка пользовалась ажиотажным спросом.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире программы «Легенды» на канале RTVI прокомментировал известие об увольнении Ольги.

«Я не хочу судить явление Бузовой народу. Если она имеет какую-то аудиторию поклонников, дай бог. Ведь это же, знаете как, выстрел, а потом даже забывают о хлопке, нет следа», - сказал юморист.

Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее.

Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Владимир Кехман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители