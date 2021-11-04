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Дочь Сябитовой: «У моей мамы нет вкуса от слова совсем»

Ирина Лебедева
1 час назад

В эфире телепрограммы «Модный приговор» дочь Розы Сябитовой Ксения обвинила мать в полном отсутствии вкуса и умения подбирать наряды, - рассказывает РИА Новости. При этом девушка особо не стеснялась в выражениях.

Дочь Сябитовой: «У моей мамы нет вкуса от слова совсем»
Фото: InstagramInstagram

«У моей мамы нет вкуса от слова "совсем". Вещи, которые она надевает, она считает стильными, модными и молодежными. Но на ней они выглядят, как на старой бабке», - заявила она.

Историк моды Александр Васильев выпад Ксении не поддержал. Он сообщил, что не видит в нарядах телеведущей «ничего криминального».

Сама телесваха на дочь сердиться не стала.

«Мне это не обидно. У меня всего две параллели. Одна параллель – профессиональная – это съемки. Вторая – мое родовое гнездо – участок и строительство. На съемках меня одевают стилисты, мне не надо морочиться. У себя на участке я надеваю то, что мне нравится и удобно», - объяснила она.

Ведущую телепередачи «Давай поженимся!» Розу Сябитову неоднократно подвергали критике за ее финансовую обеспеченность. На этот раз участники шоу негативно отнеслись к тому, что женщина называет свой дом «имением». Сябитова пожаловалась на это на своей странице в Instagram:

«В России давно считается неприличным быть состоятельной».

Шоу-бизнес,Александр Васильев,РИА Новости,
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