Дочь Сябитовой: «У моей мамы нет вкуса от слова совсем»

«Мне это не обидно. У меня всего две параллели. Одна параллель – профессиональная – это съемки. Вторая – мое родовое гнездо – участок и строительство. На съемках меня одевают стилисты, мне не надо морочиться. У себя на участке я надеваю то, что мне нравится и удобно», - объяснила она.