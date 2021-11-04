Дочь Сябитовой: «У моей мамы нет вкуса от слова совсем»

В эфире телепрограммы «Модный приговор» дочь Розы Сябитовой Ксения обвинила мать в полном отсутствии вкуса и умения подбирать наряды, - рассказывает РИА Новости. При этом девушка особо не стеснялась в выражениях.
«У моей мамы нет вкуса от слова "совсем". Вещи, которые она надевает, она считает стильными, модными и молодежными. Но на ней они выглядят, как на старой бабке», - заявила она.
Историк моды Александр Васильев выпад Ксении не поддержал. Он сообщил, что не видит в нарядах телеведущей «ничего криминального».
Сама телесваха на дочь сердиться не стала.
«Мне это не обидно. У меня всего две параллели. Одна параллель – профессиональная – это съемки. Вторая – мое родовое гнездо – участок и строительство. На съемках меня одевают стилисты, мне не надо морочиться. У себя на участке я надеваю то, что мне нравится и удобно», - объяснила она.
Ведущую телепередачи «Давай поженимся!» Розу Сябитову неоднократно подвергали критике за ее финансовую обеспеченность. На этот раз участники шоу негативно отнеслись к тому, что женщина называет свой дом «имением». Сябитова пожаловалась на это на своей странице в Instagram:
«В России давно считается неприличным быть состоятельной».