Федосеева-Шукшина подозревает в кражах свою помощницу

«Буквально на днях вдруг поняла, что мой счет обчищен. Сама я "шопингами" не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля пошла туда по моей просьбе и принесла выписку по снятию наличных. И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения».