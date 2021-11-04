Федосеева-Шукшина подозревает в кражах свою помощницу

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной пропали значительные суммы денег, а также дорогое украшение. Пресс-секретарь вдовы Василия Шукшина Вадим Горжанкин рассказал ФАН, что подозрение пало на Татьяну Парамонову, помощницу артистки. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку случившегося.
Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Федосеевой-Шукшиной, рассказала, что прошлым летом Татьяна Парамонова спровоцировала ссору между актрисой и ее дочерью Ольгой, оклеветав последнюю. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы получить доступ к документам и банковской карте хозяйки. После этого женщина начала тайком снимать с карты деньги.
«По подсчетам Ольги, с карты было списано порядка 470 тысяч рублей. Установлено, что указанные денежные средства были сняты в банкомате без присутствия Федосеевой-Шукшиной. Куда и кем были потрачены эти деньги, выясняют следователи в рамках проведения доследственной проверки», — сообщила адвокат.
Для начала Федосеева-Шукшина направила помощнице требование вернуть банковскую карту и отчитаться о снятии денег. Если это не будет сделано, то на Парамонову подадут иск в суд. Как пояснила Вербицкая-Линник, за кражу можно получить срок до шести лет лишения свободы.
Также пожилая актриса заметила, что у нее исчезли 2000 евро и кольцо с бриллиантом. Не исключено, что это дело рук все той же бывшей помощницы.
Ранее актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила о краже денег с ее банковского счета и кольца с бриллиантами. В интервью NEWS.ru женщина призналась, что подозревает в этом свои близких людей.
«Буквально на днях вдруг поняла, что мой счет обчищен. Сама я "шопингами" не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля пошла туда по моей просьбе и принесла выписку по снятию наличных. И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения».