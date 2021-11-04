В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Сын Сафронова посмеялся над слухами  о скандале в доме отца

Ирина Лебедева
29 минут назад

Лука Затравкин сообщил, что его отец, художник Никас Сафронов, стал жертвой собственной популярности - СМИ приписали ему скандальную историю, которая не имеет к художнику никакого отношения. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Сын Сафронова посмеялся над слухами о скандале в доме отца
Фото: InstagramInstagram

В СМИ прошла информация о том, что якобы сосед Никаса, с которым тот давно был в ссоре, расколотил дверь мансарды пентхауса, где живет Сафронов.

«Я в курсе этих слухов. Но у него все двери целы, я проверял. Какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, но какое он имеет к нам отношение? Почему бы не позвонить Илзе Лиепа? В доме-то много жильцов. Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь», - говорит Лука.

Затравкин также объяснил, что конфликты – это не про его отца. Сафронов терпеть не может ссориться и выяснять отношения. Вот и эту историю он воспринял с пониманием и юмором.

«Можно также спросить: „Как Никас Степанович связан с туманом в Москве?“ Или что он может сказать о столкновении двух машин на Варшавском шоссе? Мы прокомментируем все», — резюмировал Лука.

Никас Сафронов через своего представителя Татьяну Штаркину подал заявление о порче имущества в полицию. Согласно документу неизвестный проник на территорию пентхауса художника и разбил дверь на мансарде, сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители