Сын Сафронова посмеялся над слухами  о скандале в доме отца

Лука Затравкин сообщил, что его отец, художник Никас Сафронов, стал жертвой собственной популярности - СМИ приписали ему скандальную историю, которая не имеет к художнику никакого отношения. Об этом пишет teleprogramma.pro.
В СМИ прошла информация о том, что якобы сосед Никаса, с которым тот давно был в ссоре, расколотил дверь мансарды пентхауса, где живет Сафронов.
«Я в курсе этих слухов. Но у него все двери целы, я проверял. Какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, но какое он имеет к нам отношение? Почему бы не позвонить Илзе Лиепа? В доме-то много жильцов. Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь», - говорит Лука.
Затравкин также объяснил, что конфликты – это не про его отца. Сафронов терпеть не может ссориться и выяснять отношения. Вот и эту историю он воспринял с пониманием и юмором.
«Можно также спросить: „Как Никас Степанович связан с туманом в Москве?“ Или что он может сказать о столкновении двух машин на Варшавском шоссе? Мы прокомментируем все», — резюмировал Лука.
Никас Сафронов через своего представителя Татьяну Штаркину подал заявление о порче имущества в полицию. Согласно документу неизвестный проник на территорию пентхауса художника и разбил дверь на мансарде, сообщает «Пятый канал».