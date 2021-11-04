Сын Сафронова посмеялся над слухами  о скандале в доме отца

«Я в курсе этих слухов. Но у него все двери целы, я проверял. Какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, но какое он имеет к нам отношение? Почему бы не позвонить Илзе Лиепа? В доме-то много жильцов. Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь», - говорит Лука.