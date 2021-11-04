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Друг Зайцева назвал его сына «конченым человеком» за отношение к отцу

Ирина Лебедева
1 час назад

Вадим Хусаинов, друг модельера Славы Зайцева, возмущен поведение его с сына. По его словам, тот готов заживо похоронить отца в угоду своим корыстным интересам. Так, недавно Егор Зайцев сделал заявление о том, что отец парализован и помещен в больницу. На самом же деле 83-летний модельер планово госпитализирован в реабилитационный центр, и чувствует себя настолько хорошо, насколько позволяют его возраст и болезни. Об этом пишет «Собеседник».

Друг Зайцева назвал его сына «конченым человеком» за отношение к отцу
Фото: ТАССТАСС

«Все, что сотворил Егор, не поддается никакому объяснению. Вячеслав Михайлович отдал своему сыну все. И вместо того, чтобы сказать: «Папочка, милый, любимый, извини, что я так поступал с тобой!» – он продолжает его мочить! За все это время он ни разу не приехал к Вячеславу Михайловичу, ни разу ему не позвонил. Знаете, если раньше я к Егору лояльно относился, то теперь для меня он просто конченый человек. Я могу сказать ему об этом и в лицо», - заявил Хусаинов журналистам «Собеседника».

Сам дизайнер моды, конечно, очень огорчается из-за поступков сына. Предполагалось, что тот подхватит знамя Дома моды и у него с отцом будет хороший творческий контакт и теплые родственные отношения. Но подобного не происходит.

«Он в нормальном состоянии. В ближайшее время планирует сделать прививку от ковида. Я недавно у него был: привез цветочки, деликатесики разные. Мы общались на небольшом расстоянии, чтобы, не дай Бог, его не заразить. Поговорили о грядущей Неделе моды Славы Зайцева, которая пройдет в конце ноября. А также о премии имени Вячеслава Михайловича, которую мы тоже планируем вручить», — рассказал Вадим.

Известно, что Вячеслав Зайцев в течение последних нескольких лет страдает болезнью Паркинсона.

Напомним, в последний раз модельер появился на публике несколько месяцев назад. Он был гостем программы «Модный приговор» на Первом канале, которую когда-то вел.

Кроме этого, летом кутюрье был замечен на праздновании Дня рождения его собственного Дома моды.

Шоу-бизнес,Егор Зайцев,Вячеслав Зайцев,ИД "Собеседник",
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