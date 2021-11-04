Друг Зайцева назвал его сына «конченым человеком» за отношение к отцу

«Все, что сотворил Егор, не поддается никакому объяснению. Вячеслав Михайлович отдал своему сыну все. И вместо того, чтобы сказать: «Папочка, милый, любимый, извини, что я так поступал с тобой!» – он продолжает его мочить! За все это время он ни разу не приехал к Вячеславу Михайловичу, ни разу ему не позвонил. Знаете, если раньше я к Егору лояльно относился, то теперь для меня он просто конченый человек. Я могу сказать ему об этом и в лицо», - заявил Хусаинов журналистам «Собеседника».