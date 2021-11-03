"Врачи не отпускают": у Серова возникли проблемы после COVID-19

Певец Александр Серов, госпитализированный в октябре с COVID-19, проведет в больнице все грядущие праздничные дни. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на директора исполнителя Александра Федоркова.

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«Пока врачи его еще не отпускают. Ему тяжело ходить, процесс восстановления небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо», — приводятся в материале слова Федоркова.

Он отметил, что результат теста на коронавирус у Серова отрицательный.