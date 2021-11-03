"Врачи не отпускают": у Серова возникли проблемы после COVID-19

Певец Александр Серов, госпитализированный в октябре с COVID-19, проведет в больнице все грядущие праздничные дни. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на директора исполнителя Александра Федоркова.
«Пока врачи его еще не отпускают. Ему тяжело ходить, процесс восстановления небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо», — приводятся в материале слова Федоркова.
Он отметил, что результат теста на коронавирус у Серова отрицательный.
О госпитализации певца в одну из московских больницу с COVID-19 стало известно 9 октября. В «Комсомольской правде» писали, что в медучреждение Серова доставили в тяжелом состоянии с поражением легких почти на 75% процентов.