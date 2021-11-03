В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

"Врачи не отпускают": у Серова возникли проблемы после COVID-19

Елена Прошина
31 минуту назад

Певец Александр Серов, госпитализированный в октябре с COVID-19, проведет в больнице все грядущие праздничные дни. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на директора исполнителя Александра Федоркова.

"Врачи не отпускают": у Серова возникли проблемы после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока врачи его еще не отпускают. Ему тяжело ходить, процесс восстановления небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо», — приводятся в материале слова Федоркова.

Он отметил, что результат теста на коронавирус у Серова отрицательный.

Лариса Гузеева подтвердила, что у неё коронавирус, и показала, как проходит процедуры

О госпитализации певца в одну из московских больницу с COVID-19 стало известно 9 октября. В «Комсомольской правде» писали, что в медучреждение Серова доставили в тяжелом состоянии с поражением легких почти на 75% процентов.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители