«40 дней Тане»: Шаляпин устроил концерт в память о жене

Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил её. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за теплый, душевный приём! — написал Шаляпин.