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«Браво, Прохор!»: Шаляпин устроил концерт на сороковины со дня смерти жены

News.ruиещё 1
1 час назад

Прохор Шаляпин решил почтить память жены на её сороковины небольшим концертом в хосписе Зеленограда. Певец рассказал об этом в Instagram и отметил, что чувствует большую вину за то, что оставил супругу в самый тяжёлый момент.

«40 дней Тане»: Шаляпин устроил концерт в память о жене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист добавил, что был совершенно уверен в выздоровлении Татьяны Дэвис, однако, всё обернулось иначе.

Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил её. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за теплый, душевный приём! — написал Шаляпин.

Примечательно, что подписчики певца единогласно поддержали его. Поклонники выразили сочувствие артисту по поводу утраты и похвалили его за «сильный поступок». «Браво Прохор! Поступок», «Молодец, большой молодец вы, Прохор, Танечке царствие небесное, глубокие, искренние соболезнования», «Сколько радости ты им подарил. Они теперь будут жить этим днем. Прохор! Ты человечище», написали в комментариях пользователи.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Любовью Лапшиной-Богушевой, которая является российской копией Софи Лорен. По словам певца, никакого романа не было и в помине, место имела лишь «своеобразная шутка».
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Софи Лорен,
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