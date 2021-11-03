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Поклонников взбудоражило фото Горбань с обнаженной грудью

Елена Прошина
1 час назад

Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой предстала обнаженной по пояс. Поклонники артистки пришли в восторг от снимка.

Поклонников взбудоражило фото Горбань с обнаженной грудью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нужно быть праздником в собственной жизни!», — подписала откровенную фотографию Горбань.

На фото артистка сидит на стуле, откинувшись назад. На Горбань черные брюки, а вот верхняя часть полностью обнажена. На фотографии у недавно ставшей мамой во второй раз 34-летней звезды сериала «Кухня» ни грамма лишнего жира, бронзовый загар и аккуратная грудь, которую она прикрыла рукой.

«Как можно после родов так выглядеть!», «Всю красоту закрыли», «Шикарная», «Вы богиня», «Прекрасная фигура у тебя», отреагировали на снимок восторженные поклонники артистки.

Вторые роды Горбань прошли 5 августа в Майами. Отцом появившегося на свет сына стал супруг актрисы, фотограф Кирилл Зоткин. Мальчика назвали Нилан. Также у артистки есть пятилетняя дочь Стефания, которая появилась на свет в прошлых отношениях Горбань с Олегом Филатовым.

Шоу-бизнес,Олег Филатов,Мария Горбань,
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