Поклонников взбудоражило фото Горбань с обнаженной грудью

Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой предстала обнаженной по пояс. Поклонники артистки пришли в восторг от снимка.
«Нужно быть праздником в собственной жизни!», — подписала откровенную фотографию Горбань.
На фото артистка сидит на стуле, откинувшись назад. На Горбань черные брюки, а вот верхняя часть полностью обнажена. На фотографии у недавно ставшей мамой во второй раз 34-летней звезды сериала «Кухня» ни грамма лишнего жира, бронзовый загар и аккуратная грудь, которую она прикрыла рукой.
«Как можно после родов так выглядеть!», «Всю красоту закрыли», «Шикарная», «Вы богиня», «Прекрасная фигура у тебя», отреагировали на снимок восторженные поклонники артистки.
Вторые роды Горбань прошли 5 августа в Майами. Отцом появившегося на свет сына стал супруг актрисы, фотограф Кирилл Зоткин. Мальчика назвали Нилан. Также у артистки есть пятилетняя дочь Стефания, которая появилась на свет в прошлых отношениях Горбань с Олегом Филатовым.