Поклонников взбудоражило фото Горбань с обнаженной грудью

Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой предстала обнаженной по пояс. Поклонники артистки пришли в восторг от снимка.

«Нужно быть праздником в собственной жизни!», — подписала откровенную фотографию Горбань.

На фото артистка сидит на стуле, откинувшись назад. На Горбань черные брюки, а вот верхняя часть полностью обнажена. На фотографии у недавно ставшей мамой во второй раз 34-летней звезды сериала «Кухня» ни грамма лишнего жира, бронзовый загар и аккуратная грудь, которую она прикрыла рукой.

«Как можно после родов так выглядеть!», «Всю красоту закрыли», «Шикарная», «Вы богиня», «Прекрасная фигура у тебя», отреагировали на снимок восторженные поклонники артистки.